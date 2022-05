Cantor Aleksandro compartilhou vídeo dentro do ônibus na manhã do acidente; veja vídeo

O cantor Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, compartilhou nos stories do Instagram um vídeo da estrada horas antes do acidente de ônibus que resultou em sua morte. O momento foi filmado às 4h45 deste sábado (7), em São Paulo (SP).

Na imagem, é possível ver os faróis do ônibus da dupla Conrado & Aleksandro iluminando a estrada. O acidente que resultou em seis mortes aconteceu por volta das 10h30 no km 402,2 da rodovia Régis Bittencourt, de acordo com o g1.

O veículo ia no sentido da capital paulista, na altura de Miracatu, em SP. O cantor Conrado teve apenas ferimentos leves e foi hospitalizado juntamente com outros 11 membros da equipe.

A assessoria ainda detalhou que o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul, no Paraná. Nesse estado, realizaram um show na noite da última sexta-feira (8).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil