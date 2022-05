Polícia Rodoviária aponta possível causa do acidente envolvendo a dupla Conrado & Aleksandro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que um pneu furado pode ter resultado no grave acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja Conrado & Aleksandro, neste sábado (7). Devido a isso, o motorista pode ter perdido o controle do veículo. As informações são do Metrópoles.

No entanto, a PRF ainda apura os detalhes do caso. O acidente resultou na morte de Aleksandro e outras cinco pessoas. Dentre as vítimas, estão:

Wisley Aliston Roberto Novais: músico;

músico; Marzio Allan Anibal: músico;

músico; Giovani Gabriel Lopes dos Santos: roadie/técnico;

roadie/técnico; Roger Aleixo Calcagnoto: músico;

músico; Gabriel Fukuda: técnico de luz.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Entenda o acidente

O cantor Aleksandro Talhari Correia, dupla sertaneja de Conrado, faleceu durante um acidente de ônibus na Rodovia Régis Bittencourt, próximo da cidade de Miracatu, em São Paulo. O caso aconteceu na manhã deste sábado, segundo nota oficial da Singular Produções Artísticas.

Além o artista, o acidente envolvendo o ônibus dos cantores resultou em outras cinco vítimas fatais. Aleksandro tinha apenas 34 anos e teria um show neste sábado.

Já Conrado teve apenas ferimentos leves e foi hospitalizado juntamente com outros 11 membros da equipe.

A assessoria ainda detalhou que o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul, no Paraná. Nesse estado, realizaram um show na noite da última sexta-feira (8). O destino final era São Paulo.

