Polícia Civil investiga motorista de Conrado e Aleksandro por homicídio e lesão corporal culposa

A Polícia Civil de São Paulo informou que o motorista do ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro será investigado por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O acidente, supostamente causado pela explosão do pneu dianteiro esquerdo, ocorreu na manhã do último sábado (7), na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu. O condutor perdeu o controle da direção do transporte, que caiu no canteiro central e tombou.

Alta velocidade

Momentos antes do acidente, um motorista flagrou o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro em alta velocidade. No vídeo, divulgado nas redes sociais, o veículo do cantor acelera aproximadamente 130 quilômetros por hora (km/h).

Na gravação, o motorista grava o coletivo em alta velocidade da via enquanto dirige. "Vou acompanhar, pois, depois acontece um acidente, com 120, 130 [quilômetros] por hora [...] Chegou até 140, já, um ônibus", diz o motorista, não identificado, espantado. "Depois acontece um acidente".

Vítimas

Seis pessoas morreram no sinistro, entre eles o cantor Aleksandro. As demais vítimas foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto. Também faleceram no local, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Outras 12 pessoas tiveram ferimentos. Conrado está internado na UTI do Hospital Regional de Registro, no Interior de São Paulo, em estado grave.

"O cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas", diz nota da assessoria de imprensa emitida na madrugada do domingo (8). À tarde, a assessoria informou que ele foi submetido a uma cirurgia para controle de sangramento e a uma correção cirúrgica de fratura de bacia.

Também está em estado grave o músico Júlio César Bugoli Lopes, que passou por uma neurocirurgia e por um procedimento ortopédico na tarde de sábado (7).