Produção de Conrado e Aleksandro diz que vídeo de motorista não condiz com momento do acidente

A produção da dupla Conrado e Aleksandro se pronunciou, nesta segunda-feira (9), sobre o vídeo em que um motorista diz ter flagrado o ônibus da dupla em alta velocidade antes do acidente que matou o artista. No vídeo, divulgado nas redes sociais, o veículo do cantor acelera aproximadamente 130 quilômetros por hora (km/h).

Em nota, a equipe afirmou que as imagens não condizem com o momento do acidente, além de haver uma série de "informações contraditórias".

Veja o vídeo:

Confira a nota na íntegra

Ônibus filmado

O acidente ocorreu no km 402 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. O ônibus vinha de Tijucas do Sul (PR) com rumo a São Pedro (SP) com 19 passageiros a bordo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal G1.

Na gravação, o motorista grava o coletivo em alta velocidade da via enquanto dirige. "Vou acompanhar, pois, depois acontece um acidente, com 120, 130 [quilômetros] por hora [...] Chegou até 140, já, um ônibus", diz o motorista, não identificado, espantado. "Depois acontece um acidente".

Enterro de Aleksandro

O cantor foi enterrado nesta segunda-feira (9) em Londrina (PR), no cemitério Parque das Allamandas. No local, também foi sepultado o corpo de Giovani Gabriel Lopes dos Santos, 23 anos, que era roadie e técnico da equipe.

A Prefeitura de Londrina decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor.