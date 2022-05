Esposa do cantor Aleksandro publica pela primeira vez após morte do cantor

Tatiele Toro, esposa do cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após a morte do marido, vítima de um acidente de ônibus em São Paulo. Ela postou uma foto com o artista e o filho deles, Noah, com um coração.

Mãe também da pequena Maya, Tatiele recebeu apoio de fãs nos comentários: "Que Deus console o seu coração e de toda sua família e Ele dê também forças para continuar pois motivos vocês têm, os seus pequenos!".

Luiz Aleksandro Talhari Correia morreu aos 34 anos na manhã do último sábado (7), após sair de um show em Tijucas do Sul (PR). Eles seguiam para São Paulo onde a dupla faria um show no sábado.

Enterro de Aleksandro

O cantor foi enterrado nesta segunda-feira (9) em Londrina (PR), no cemitério Parque das Allamandas.

No local, também foi sepultado o corpo de Giovani Gabriel Lopes dos Santos, 23 anos, que era roadie e técnico da equipe.

A Prefeitura de Londrina decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor.

