Namorada de Conrado, da dupla com Aleksandro, pede orações para sertanejo

Anna Moraes, namorada de João Vitor Moreira Soares, o cantor Conrado, pediu orações ao sertanejo nas redes sociais. Ele se encontra em estado grave após sofrer acidente de ônibus em São Paulo (SP), no domingo (8).

Por conta do acidente, provocado pelo estouro do pneu esquerdo dianteiro do veículo, seis pessoas morreram, dentre elas o cantor Aleksandro.

Conrado segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em São Paulo, e já passou por uma cirurgia, para controlar o sangramento e corrigir uma fratura na bacia.

"Peço orações e todas as energias positivas de vocês ao nosso João (Conrado) e também ao Júlio Cesar. Creio que Deus é a cura, e Ele já deu a cura aos dois", escreveu Anna Moraes.

Veja nota sobre estado de saúde de Conrado: