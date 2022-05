Motorista filma ônibus de Aleksandro, da dupla com Conrado, em alta velocidade; veja vídeo

Um motorista flagrou o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro em alta velocidade antes do acidente que matou o artista nesse sábado (7). No vídeo, divulgado nas redes sociais, o veículo do cantor acelera aproximadamente 130 quilômetros por hora (km/h).

O acidente ocorreu no km 402 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior de São Paulo. O coletivo vinha de Tijucas do Sul (PR) com rumo a São Pedro (SP) com 19 passageiros a bordo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal G1.

Na gravação, o motorista grava o coletivo em alta velocidade da via enquanto dirige. "Vou acompanhar, pois, depois acontece um acidente, com 120, 130 [quilômetros] por hora [...] Chegou até 140, já, um ônibus", diz o motorista, não identificado, espantado. "Depois acontece um acidente".

A PRF indicou que o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou, o que fez o condutor perder o controle do ônibus.

Vítimas

Aleksandro foi o único dos seis mortos a ter o nome divulgado, ainda conforme a publicação. Além dele, não resistiram aos ferimentos:

Wisley Aliston Roberto Novais (músico), de Sandovalina (SP);

Marzio Allan Anibal (músico), de Ibiporã (PR);

Giovani Gabriel Lopes dos Santos (técnico), de Londrina (PR);

Roger Aleixo Calcagnoto (músico), de Londrina (PR);

Gabriel Fukuda (técnico de luz), São Sebastião de Amoreira (PR).

A dupla dele, Conrado, sofreu ferimentos leves e está hospitalizada com outros 11 funcionários da equipe. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, no Interior de São Paulo.

Também está em estado grave o músico Júlio César Bugoli Lopes, que passou por uma neurocirurgia e por um procedimento ortopédico na tarde desse sábado (7).

