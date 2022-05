Corpo do cantor Aleksandro será enterrado em Londrina, nesta segunda-feira (9)

O corpo do cantor Aleksandro, vítima de um acidente de ônibus, será enterrado em Londrina (PA), nesta segunda-feira (9). Estão sendo velados na cidade, o sertanejo, que era dupla com Conrado, e outros quatro paranaenses que faziam parte da banda, de acordo com a assessoria da dupla.

Conforme o portal G1, o sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (9), às 10h, no cemitério Parque das Allamandas. No local, também será sepultado o corpo de Giovani Gabriel Lopes dos Santos, 23 anos, que era roadie e técnico da equipe. Ele é velado no mesmo local que o cantor.

Roger Aleixo Calcagnoto que era músico e natural de Londrina, também é velado na cidade. A assessoria ainda não confirmou o local.

Ônibus foi flagrado em alta velocidade

Eles morreram em um acidente envolvendo o ônibus da dupla no sábado (7) em São Paulo, que vitimou seis pessoas. Onze membros da equipe que também estavam no veículo, estão hospitalizados. Conrado está em estado grave, mas estável, conforme hospital.

Londrina decreta luto

A Prefeitura de Londrina, no norte do estado, decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor Luiz Aleksandro Talhari,

“Jovem na idade, mas um dos maiores talentos da música sertaneja nacional”, disse município em documento.

Aleksandro era “londrinense de coração”. Natural do Mato Grosso do Sul, ele morava na Zona Sul da cidade com a família há alguns anos.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit