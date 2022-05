Corpo do cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, é velado neste domingo (8)

O corpo do cantor Aleksandro e de outros quatro músicos mortos em um acidente de ônibus estão sendo velados neste domingo (8) em Londrina, no Paraná. Já Conrado, que fazia dupla com o cantor, segue internado em estado grave.

O velório das vítimas ocorre no Ginásio de Esportes Jardim Bandeirantes. A cidade decretou luto oficial de três dias, de acordo com o G1. O sepultamento do cantor deve ocorrer nesta segunda-feira (9), por volta de 10 horas.

Os artistas se envolveram em um acidente no último sábado (7), em São Paulo. Ao todo, seis pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas.

De acordo com as investigações, o acidente ocorreu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP), quando o motorista perdeu o controle do veículo.

Os cantores e a equipe saíram de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP), onde faria apresentação no sábado.

