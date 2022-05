Conrado, dupla de Aleksandro, passa por cirurgia para controle de sangramento após acidente

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, passou por uma cirurgia para controle de sangramento e a uma correção cirúrgica de fratura de bacia, conforme nota da assessoria de imprensa da dupla publicada na tarde deste domingo (8).

Conrado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, no Interior de São Paulo desde o sábado (7).

"O paciente encontra-se em Unidade de Terapia Intensiva em estado grave", completa o informe.

A nota deste domingo atualiza a divulgada ainda no sábado, a qual informava que o cantor tinha tido ferimentos leves e estava hospitalizado com mais outras 11 pessoas.

Também está em estado grave o músico Júlio César Bugoli Lopes, que passou por cirurgia devido a fraturas no crânio e por um procedimento ortopédico devido a fratura nos membros inferiores.

O acidente em Miracatu, no Interior de São Paulo, vitimou Alexsandro e outras cinco pessoas. As outras vítimas que não resistiram aos ferimentos são:

Wisley Aliston Roberto Novais (músico), de Sandovalina (SP)

Marzio Allan Anibal (músico), de Ibiporã (PR)

Giovani Gabriel Lopes dos Santos (técnico), de Londrina (PR)

Roger Aleixo Calcagnoto (músico), de Londrina (PR)

Gabriel Fukuda (técnico de luz), São Sebastião de Amoreira (PR)

Ônibus tombado

O acidente com o ônibus aconteceu por volta das 10h30 do sábado (7), no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP). O motorista perdeu o controle e o ônibus capotou.

O G1 informou que ao menos 19 pessoas estavam no veículo. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

O veículo da dupla sertaneja saiu de Tijucas do Sul (PR), onde os artistas fizeram show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP). Na cidade paulista, eles tinham uma apresentação nesse sábado (7).