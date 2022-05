Motorista do acidente de Conrado e Aleksandro nega imprudência no trânsito: 'sempre fui cuidadoso'

O motorista Valdoir Euripedes da Silva, que conduzia o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro, falou pela primeira à imprensa sobre o acidente sofrido pela equipe dos sertanejos e alegou que em 32 anos de profissão sempre foi cuidadoso. Seis pessoas morreram no acidente, entre elas o cantor Aleksandro.

Ao "Domingo Espetacular", da TV Record, Valdoir contou que fazia a quarta viagem com a banda no dia da tragédia. O funcionário disse ter ouvido uma explosão na altura do KM 400 da rodovia Regis Bittencourt, mas pensou que tivesse sido o pneu.

"Ele (pneu) explodiu mesmo. Antes do acidente, eu tava na direita, quando passei por duas 'saliências' que bateram no ônibus, logo a frente o pneu veio a estourar, e não consegui ter o controle do volante. Bateu na guia, desceu para dentro da vala... Eu só me lembro de quando ele (ônibus) deitou e eu saí correndo de dentro do ônibus", contou.

Valdoir nega que conduzia o ônibus acima da velocidade permitida e reforça ser atencioso na estrada. "Sempre fui cuidadoso, sempre trabalhei cuidando do meu serviço, sempre respeitando, porque a gente tem que respeitar o outro para ser respeitado na estrada. Você sabe que o trânsito é cruel".

Acidente

O acidente com o ônibus da dupla aconteceu por volta das 10h30 do sábado (7), no km 402,2 da pista com sentido para São Paulo (SP), no momento em que o motorista perdeu o controle e o ônibus capotou.

Ao menos 19 pessoas estavam no veículo. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

O veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde os artistas fizeram show na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP). Na cidade paulista, eles tinham uma apresentação no sábado (7).

Seis pessoas morreram no sinistro, entre elas o cantor Aleksandro. As demais vítimas foram os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto. Também faleceram no local, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.

Outras 12 pessoas tiveram ferimentos. Conrado segue internado no Hospital Regional de Registro, no Interior de São Paulo, em estado grave.