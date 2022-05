Conrado e Aleksandro gravaram duas músicas inéditas antes de acidente, diz empresário

A dupla Conrado e Aleksandro gravou duas músicas inéditas antes do acidente de ônibus que vitimou seis pessoas, incluindo Aleksandro. José Carlos Cassucce, sócio do falecido cantor na empresa que administrava a carreira dos músicos, afirma que ainda não há data para o lançamento dos conteúdos. As informações são do G1.

“As músicas estão pré-produzidas. Temos os arranjos e as vozes. Não posso dizer os nomes, mas adianto que uma delas é sobre a vida na roça", relatou o empresário.

Segundo José Cassucce, além das músicas, que seriam divulgadas até o fim deste ano, a dupla também planejava gravar uma nova produção audiovisual. "Estava entre os nossos projetos. Faríamos em uma fazenda que ele [Aleksandro] comprou. Tínhamos tudo conversado que gravaríamos lá".

Assista ao clipe de "Efeito Borboleta":

Cassucce ainda destacou que a dupla estava satisfeita com o bom número de plays da última música lançada antes do acidente, a canção "Efeito Borboleta".

Acidente aconteceu em São Paulo

Legenda: Veículo dos cantores tombou na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu Foto: Reprodução

O acidente com a dupla sertaneja aconteceu no último sábado (7), por volta das 10h30, no km 402,2 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul (PR) e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alega que 19 pessoas estavam listadas entre os passageiros.