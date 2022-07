Indy Santos, brasileira do Big Brother EUA, tem biquínis confiscados pela produção

Indy Santos, brasileira integrante do Big Brother Estados Unidos, revelou que teve seus biquínis confiscados pela produção do programa nesta sexta-feira (8).

Segundo a comissária de voo, ao abrir a mala, ela percebeu que continha apenas as peças da parte de cima. "Eles pegaram todos os meus biquínis", contou a Monte Taylor, colega de confinamento.

"Por que? Eles eram brasileiros demais?", perguntou o personal trainer. "Eles só deixaram a parte de cima. É tão triste. [...] Eu literalmente tenho trezentos biquínis, são minhas peças favoritas", disse a paulista.

Diferença cultural

Ao portal g1, o pai da influenciadora digital apontou a diferença cultural como motivo para a produção do programa ter confiscado os biquínis de baixo da filha. Segundo ele, o povo norte-americano é "mais conservador".

"A cultura dos Estados Unidos é diferente. Eles são mais conservadores. Para nós, é normal. A Indiana é brasileira. Moramos em uma cidade praiana e vemos como as mulheres usam os biquínis", disse o comerciante Norvam Aparecido dos Santos, de 54 anos.

QUEM É INDY SANTOS?

Indy é cidadã americana desde julho de 2021 e já participou de trabalhos voluntários na África do Sul.

No Instagram, Indy agradeceu o carinho dos seguidores e pediu a torcida do público do Brasil. Ela ainda disse que irá representar os brasileiros e latinos no programa, que estreou no último dia 6 de julho, no canal CBS, com exibição também pela plataforma de streaming Paramount+.

Esta é a primeira vez que uma brasileira integra o casting do programa. A comissária de bordo mora em Los Angeles e irá disputar, com mais 15 participantes, o cobiçado prêmio de 750 mil dólares — o equivalente a mais de R$ 4 milhões, na cotação atual.