Lucas Viana e Sarah Andrade reatam namoro

A ex-BBB Sarah Andrade e o influenciador Lucas Viana estão juntos novamente, segundo anunciado pelos dois nesta sexta-feira (8) nas redes sociais. A decisão veio uma semana após comunicarem, mais uma vez, o fim do relacionamento.

Legenda: Lucas e Sarah contaram da volta nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

No próprio perfil, Sarah compartilhou uma imagem mais discreta, segurando a mão de um homem. Enquanto isso, Lucas, que é ex-Fazenda, mostrou de cara que estava com a namorada no carro.

Repercussão

Em resposta, os seguidores do casal se dividiram entre apoiar e odiar a nova notícia. "Falta de vergonha", disparou uma, enquanto outra lembrou do casal Maiara e Fernando Zor para fazer menção aos dois. Porém, uma terceira pessoa ressaltou que ninguém precisa gostar, apenas os dois.