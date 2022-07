Filha de Vanusa pede dinheiro nas redes sociais: "estou sem comer desde ontem"

A filha da cantora Vanusa, Aretha Marcos, de 48 anos, voltou a pedir ajuda pelas redes sociais. Nesta sexta-feira (8), em uma postagem no Instagram, a ex-apresentadora mirim e cantora disse que está sem comer desde o dia anterior e fez um apelo por ajuda financeira.

No texto da publicação, Aretha pediu para que os artistas se compadecessem com a sua situação e a ajudassem com um depósito bancário.

"Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês", escreveu ela na legenda de uma foto em que consta seus dados bancários.

Aretha já havia pedido dinheiro na internet para financiar uma casa própria, em 2020. A filha de Vanusa fez uma vaquinha virtual com objetivo de arrecadar R$ 150 mil, mas só conseguiu R$ 5 mil, segundo informações do Uol.

"Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho", disse ela em um vídeo publicado na ocasião.

Casa simples

A filha de Vanusa vive há quatro anos de aluguel, sozinha e isolada em uma casa simples, localizada dentro de uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, em Piracaia, no interior de São Paulo. Aretha é filha da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, com o cantor Antônio Marcos. Ela é irmã da atriz Paloma Duarte por parte de pai e do empresário Rafael Vanucci.