Bruno Gagliasso fala sobre 'surubão de Noronha' e Marina Ruy Barbosa manda indireta; entenda

Durante sua participação no podcast "Quem pode, POD", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o ator Bruno Gagliasso falou sobre o famoso "surubão de Noronha", dizendo que o boato de 2019 aconteceu para tirar a atenção de outro fato, envolvendo a atriz Marina Ruy Barbosa. As informações são do Metrópoles.

“Cara, o surubão de Noronha nada mais é do que cortina de fumaça para uma polêmica que aconteceu durante a novela [O Sétimo Guardião], essa que é a verdade, quer que eu fale quem soltou?”, questionou Bruno, sendo interrompido pela esposa e pela amiga.

A novela a que o ator se refere foi exibida entre 2018 e 2019. Nela, aconteceu uma polêmica envolvendo Marina, considerada pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto, com quem a ruiva fazia par romântico.

Após a declaração do ator, Marina usou seu perfil do Twitter para mandar uma indireta, nesta quarta-feira (6): “Êêê hiprocrisia danadaaaaaa”, escreveu.