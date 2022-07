Helô Pinheiro diz que fez ensaio para a Playboy com a filha Ticiane por problemas financeiros

A "Garota de Ipanema" Helô Pinheiro fez uma revelação curiosa sobre o passado como modelo. Ela contou que aceitou posar nua para a Playboy com a filha Ticiane, em 2003, por conta de problemas financeiros. O mesmo aconteceu na primeira vez em que ela saiu na revista, em 1987.

Helô disse que não se arrepende, pois fez os ensaios pelos filhos.

"Acabamos fazendo. O texto foi do Toquinho que foi tal mãe, tal filha. Não me arrependo porque fiz tudo isso para dar uma vida melhor para meus filhos", disse, sobre o ensaio com Ticiane, em entrevista ao IG.

Helô Pinheiro completa 77 anos nesta quinta-feira (7). Ela relembrou suas participações na revista e comentou que chegou a relutar.

Tom Jobim e a Playboy

Na primeira vez, ela fazia uma novela na TV Bandeirantes, mas o salário não era suficiente. Quando o convite surgiu, ela até perguntou a Tom Jobim se deveria topar, e foi encorajada.

"Eu não queria que as pessoas soubessem que eu não estava bem porque parecia que estava pedindo dinheiro, eu não queria pedir nada para ninguém. Então, ninguém sabia que eu estava passando por essa dificuldade e aí eu aceitei fazer a Playboy. Foi a primeira e o texto é todo feito por Tom Jobim", conta.

Os problemas financeiros começaram quando a empresa de seu marido à época do primeiro ensaio faliu. Ela teve de encontrar fontes alternativas de renda. Em 2003, contou, o cachê também foi o que motivou o ensaio, já que novos problemas financeiros afetavam a família.