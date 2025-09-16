Robert Redford é a figura por trás de famoso meme do ‘sim’ com a cabeça

Robert Redford, ator e diretor norte-americano que faleceu nesta terça-feira (16), aos 89 anos, é o rosto de um dos memes mais conhecidos da internet. A imagem mostra um homem barbudo fazendo um discreto gesto afirmativo com a cabeça, cena retirada do filme “Mais Forte que a Vingança”(Jeremiah Johnson, no original), de 1972.

O longa, dirigido por Sidney Pollack, traz Redford no papel de Jeremiah Johnson, veterano de uma guerra no México que decide se isolar nas montanhas. Durante sua jornada, ele enfrenta batalhas contra tribos indígenas, mas também cria laços com o povo Flathead, com quem forma uma família.

O momento que se tornou icônico ocorre quando o personagem, após pescar um peixe, olha para sua esposa e filho adotivo e confirma com a cabeça em um gesto de aprovação. Esse trecho foi transformado em GIF e passou a ser amplamente compartilhado a partir de 2012, segundo o site especializado Know Your Meme, que cataloga a origem e a evolução de memes famosos.