Rapper faz chuva de dinheiro e é preso durante formatura; assista

O rapper norte-americano Metro Marrs foi detido após fazer uma chuva de dinheiro na cidade de Fairburn, na Georgia, durante uma cerimônia de formatura. O artista, que estava se formando, passou correndo no palco do evento e jogou para cima US$ 10 mil, cerca de R$ 53 mil.

O momento foi filmado e compartilhado pelos familiares dos formandos presentes. Além disso, o músico utilizou as redes sociais para compartilhar o momento da prisão.

Agora com 18 anos, Metro Marrs passou várias horas na prisão, acusado de "conduta desordeira" e de incitar distúrbio no local. O cantor foi liberado depois de pagar multa.

Nas redes sociais, os seguidores deixaram apoio ao cantor e definiram o momento engraçado. Veja:

Declaração

Em entrevista sobre o assunto, Metro Marrs explicou sobre a atitude. "Eu estava criando um momento memorável. Eu precisava fazer isso pela última vez. Ficou todo mundo maluco! Nós estávamos nos formando no Ensino Médio!", relatou.

Atualmente, o rapper assinou contrato com o selo Quality Control, do rapper Lil Yachty e dos músicos integrantes do conjunto Migos. Marrs é considerado um nome em ascensão na indústria musical.