Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica desta terça (19/04)

Paulo André é o novo líder do BBB 22 após fazer a prova no melhor tempo. Arthur veio logo em seguida e garantiu o segundo lugar. O último colocado vai direto ao paredão.

A disputa aconteceu após a eliminação de Gustavo, 15ª participante a sair do BBB 22, nesta terça-feira (19). Logo depois da dinâmica, já será realizada uma nova formação de paredão.

O diretor do programa, Boninho, já adiantou que os brothers precisarão de agilidade e inteligência. A dinâmica conta com o patrocínio de uma marca de desodorante.

O vencedor garante uma temporada no VIP e a liderança. Além disso, terá o poder de indicar um participante durante a formação do paredão de hoje.

Dinâmica

Os brothers devem encontrar um kit de bolas dentro da piscina de bolinhas. Depois, na pista, precisam arremessar a bola sempre por baixo da trave. O objetivo é encaixar as quatro bolas nos quatros espaços que existem na pista. Se a bola descer pelo outro lado, o participante pode ir até lá, pegar a bola e arremessá-la novamente de qualquer um dos lados, mas o arremesso só pode ser feito por baixo das traves. Vence a prova quem conseguir posicionar as quatro bolinhas no topo da pista e apertar o botão primeiro.

Formação de novo paredão

No começo do programa desta terça, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou o resultado do paredão com Eliezer, Gustavo e Paulo André. A formação foi realizada no último domingo (17).

Na última dinâmica, o programa contou com uma indicação do líder, Pedro Scooby, além do voto dos brothers no confessionário e um contragolpe do mais votado, formando um paredão tríplo.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn