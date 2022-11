Quem ganhou a prova do fazendeiro ontem? Veja como foi a dinâmica desta quarta-feira (23)

Bia Miranda ganhou a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (23), em 'A Fazenda 14', e garantiu mais uma semana no reality. Bárbara Borges e Moranguinho perderam a prova e estão na Roça, ao lado de Kerline.

A prova envolvia sorte. No clima da Copa do Mundo, as peoas deveriam escolher um jogador e um time e chutar a bola do número escolhido. As bolas soltavam pós coloridos, com pontuação variando segundo a cor.

Ganharia a prova quem acumulasse mais pontos em sete rodadas. As peoas começaram a prova equilibradas, mas Bia levou a melhor com 2 mil pontos. É a terceira vez que a peoa é fazendeira.

Kerline não pôde participar da prova porque foi vetada pela própria Bia - que ganhou o direito de tirar alguém da dinâmica por ser a última a integrar a Roça.

Como foi formada a Roça?

A roça da semana começou a ser formada no programa de terça-feira (22). Deolane Bezerra, a fazendeira da semana, indicou Babi diretamente para o reality.

Moranguinho foi a escolhida da casa, após receber o voto de cinco companheiros de confinamento. Por ser a mais votada, ela poderia escolher um dos peões da baia (Bia ou Kerline), e optou por puxar Kerline.

Na dinâmica do resta um, Bia Miranda sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Por ser a última integrante da roça, Bia poderia vetar uma das oponentes da Prova do Fazendeiro e escolheu Kerline.

PREFERÊNCIA NA ENQUETE

Bárbara Borges foi a escolhida pela enquete do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro da semana. Ela recebeu 69,9% dos votos como preferida pelo público para se livrar da Roça.

Bia Miranda e Moranguinho receberam 18,1% e 12% dos votos, respectivamente. A enquete não interfere no resultado do programa.

