Quem está na roça? Veja nomes e como foi a décima votação em A Fazenda

A formação da décima roça de 'A Fazenda 14', da Record TV, começou nesta terça-feira (22). O programa teve discussões pelos votos e surpresas com os poderes do lampião.

Bárbara Borges, Bia Miranda, Kerline Cardoso e Moranguinho estão próximas de sair do programa. Uma das peoas pode se salvar na Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (23), com exceção de Kerline.

A votação para que o público escolha quem deve continuar no programa começa logo após a prova, com a vitória de uma dos participantes e a definição da roça.

Um dos participantes deixa o reality show no programa ao vivo de quinta-feira (24).

VOTAÇÃO

Deolane Bezerra, ocupando o posto mais alto do reality, indicou Babi diretamente para o reality. "É uma pessoa extremamente maldosa, a rainha do drama, é a filhotinha da Deborah [Albuquerque] que ficou na Fazenda", justificou a advogada.

"Cada um joga de uma maneira, tem uma forma de jogar, joga com o que tem. E o jogo da Deolane é um jogo que tem ameaça", rebateu Bárbara.

Moranguinho foi a escolhida da casa, após receber o voto de cinco companheiros de confinamento. Por ser a mais votada, ela poderia escolher um dos peões da baia (Bia ou Kerline), e optou por puxar Kerline.

Na dinâmica do resta um, Bia Miranda sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Por ser a última integrante da roça, Bia poderia vetar uma das oponentes da Prova do Fazendeiro e escolheu Kerline.

Babi, Bia e Moranguinho disputam no programa ao vivo de quarta-feira (23).

PODERES DO LAMPIÃO

O reality também foi influenciado pelos poderes da Chama do Lampião, sob posse de Pétala Barreiros.

Ela escolheu ficar com o poder da Chama Verde, que dava a opção de escolher R$ 10 mil ou deixar a sede sem água quente. A peoa escolheu o dinheiro.

Pétala deu o poder da Chama Preta para Bia Miranda. O poder preto permitia dar imunidade ao um dos peões da baia (André Marinho, Bia Miranda ou Kerline Cardoso)

Bia escolheu imunizar André Miranda.

QUEM VOTOU EM QUEM

Pelé Milflows votou em Moranguinho;

Pétala Barreiros votou em Iran Malfitano;

Iran Malfitano votou em Moranguinho;

Bia Miranda votou em Iran Malfitano;

André Marinho votou em Moranguinho;

Moranguinho votou em Iran Malfitano;

Bárbara Borges votou em Moranguinho;

Kerline Cardoso votou em Moranguinho.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn