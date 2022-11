Dicésar, do BBB 10, revela período em que não tinha dinheiro e comia restos de comida de Angélica

O ex-participante do 'Big Brother Brasil 10', Dicésar, fez uma revelação chocante na última segunda-feira (21). Em entrevista ao podcast 'Não é nada pessoal', apresentado por Gabriel Perline e Arthur Pires, ele relembrou uma fase difícil de sua vida, quando chegou a passar fome e se alimentou de restos de comida da apresentadora Angélica.

"Eu almoçava quando ela [Angélica] almoçava. E o que sobrava do almoço da Angélica, eu comia. Durante muito tempo foi assim”, contou ele, que era maquiador da apresentadora quando ela trabalhava no SBT.

No entanto, o ex-BBB explicou que a esposa de Luciano Huck nunca soube da situação e que ambos sempre cultivaram uma boa relação. Assista:

Fase difícil

Dicésar detalhou sua história. No podcast, ele disse que uma das fases mais difíceis da sua vida foi quando ele começou a trabalhar como maquiador no SBT. Foi nos anos 90, assim que se mudou para São Paulo.

"A gente não tinha dinheiro pra comer. E as pessoas achavam que eu estava rico porque eu era maquiador da Angélica", relatou. "Nunca contei pra Angélica, ela está sabendo disso agora. Comer sobra do prato do artista... A gente passava por muita coisa", lembrou o ex-BBB.

À época, ele morava em uma pensão no centro da capital paulista.