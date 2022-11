Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça?

Mais um trio de participantes está na roça em 'A Fazenda 14', da RecordTV. A berlinda se formou oficialmente, nessa quarta-feira (23), com o resultado da Prova do Fazendeiro. Bárbara Borges, Kerline Cardoso e Moranguinho disputam para permanecer no programa.

Na votação, o público deve escolher quem deve permanecer no jogo, eliminando o menos votado entre os disponíveis para exclusão do reality show. O resultado será divulgado na noite desta quinta-feira (24).

QUEM GANHOU A PROVA DO FAZENDEIRO?

Bia Miranda ganhou a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (23), em 'A Fazenda 14', e garantiu mais uma semana no reality. Bárbara Borges e Moranguinho perderam a prova e estão na Roça, ao lado de Kerline.

Como foi formada a Roça?

A roça da semana começou a ser formada no programa de terça-feira (22). Deolane Bezerra, a fazendeira da semana, indicou Babi diretamente para o reality.

Moranguinho foi a escolhida da casa, após receber o voto de cinco companheiros de confinamento. Por ser a mais votada, ela poderia escolher um dos peões da baia (Bia ou Kerline), e optou por puxar Kerline.

Na dinâmica do resta um, Bia Miranda sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Por ser a última integrante da roça, Bia poderia vetar uma das oponentes da Prova do Fazendeiro e escolheu Kerline.

