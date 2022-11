Alexandre Frota defende investigação de Deolane após ameaças a participantes de ‘A Fazenda’

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) usou suas redes sociais, nesta terça-feira (22), para defender uma investigação sobre a influenciadora digital Deolane Bezerra, que vem ameaçando a atriz Bárbara Borges dentro do reality show "A Fazenda", da RecordTV.

"É muito grave as ameaças contra a vida da atriz Bárbara Borges. Ela vem sofrendo ameaças agressivas por parte de uma outra concorrente, que, inclusive, está sendo investigada pela Polícia Civil de SP e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Se faz necessária uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo, Polícia Civil e OAB Nacional", escreveu ele.