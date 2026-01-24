Quem era Weslley Carvalhaes, filho da cantora gospel Shirley Carvalhaes, morto aos 35 anos

Morreu na tarde desta sexta-feira (23), aos 35 anos, Weslley Carvalhaes, jovem conhecido por ser considerado um filho de coração da cantora gospel Shirley Carvalhaes. A informação foi confirmada pelo ministério da artista, que acompanhava de perto o estado de saúde dele desde a internação.

Apesar de não terem laços sanguíneos, Weslley ocupava um lugar de filho na vida de Shirley. Ele atuava como assistente pessoal da cantora, sendo peça fundamental na organização de sua rotina profissional. Nos bastidores, acompanhava compromissos, cuidava de agendas e participava ativamente do dia a dia da carreira da artista.

Além do trabalho ao lado de Shirley Carvalhaes, Weslley também se destacava na área de comunicação. Há cerca de cinco anos, exercia a função de estrategista de marketing e responsável pela comunicação de uma clínica, conciliando as atividades com dedicação e profissionalismo.

Após a confirmação da morte, Shirley prestou uma homenagem emocionada. "Quero agradecer a todos pelas orações, mas coube a Deus recolher meu Weslley. Luto", escreveu nos Stories.

Segundo a cantora, Weslley estava internado havia alguns dias e, nesta sexta-feira, a equipe médica informou um diagnóstico considerado muito difícil, pouco antes do desfecho. A morte gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória ao lado da artista.