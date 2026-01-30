Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (31/01)?

A terceira Prova do Anjo do BBB 26 será realizada neste sábado (31), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O horário da disputa ainda não foi oficializado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra no período da tarde, assim como a dinâmica da semana anterior.

Nesta semana, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento, diferente da semana anterior. Os "brothers" que participarão da prova serão decididos por sorteio.

Durante o Presente do Anjo, que será realizado no domingo (1), o Anjo da semana poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém.

Veja a programação da semana

SEXTA (30/1)

BIG FONE - 7h (prata)

BIG FONE - ao vivo (dourado)

SÁBADO (31/1)

PROVA DO ANJO

BIG FONE - ao vivo (cor por votação do público)

Consenso do Big Fone (ao vivo)

Uma pessoa emparedada

DOMINGO (1º/2)

PRESENTE DO ANJO - poderá ganhar +1 imunidade para dar

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO

IMUNIDADES:

Um imunizado pelo anjo

+Um imunizado pelo anjo (se ele ganhar)

EMPAREDADOS:

Um emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

Um emparedado pelo Líder

Dois mais votados pela casa

PROVA BATE E VOLTA

TERÇA (3/2)

Eliminação