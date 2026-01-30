Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (31/01)?
Prova será definida por sorteio entre os brothers.
A terceira Prova do Anjo do BBB 26 será realizada neste sábado (31), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
O horário da disputa ainda não foi oficializado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra no período da tarde, assim como a dinâmica da semana anterior.
Nesta semana, o anjo imuniza um dos colegas de confinamento, diferente da semana anterior. Os "brothers" que participarão da prova serão decididos por sorteio.
Durante o Presente do Anjo, que será realizado no domingo (1), o Anjo da semana poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém.
Veja a programação da semana
SEXTA (30/1)
- BIG FONE - 7h (prata)
- BIG FONE - ao vivo (dourado)
SÁBADO (31/1)
- PROVA DO ANJO
- BIG FONE - ao vivo (cor por votação do público)
- Consenso do Big Fone (ao vivo)
- Uma pessoa emparedada
DOMINGO (1º/2)
- PRESENTE DO ANJO - poderá ganhar +1 imunidade para dar
- FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO
- IMUNIDADES:
Um imunizado pelo anjo
+Um imunizado pelo anjo (se ele ganhar)
- EMPAREDADOS:
Um emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone
Um emparedado pelo Líder
Dois mais votados pela casa
- PROVA BATE E VOLTA
TERÇA (3/2)
Eliminação