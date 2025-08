Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (2)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (2) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Heleninha fica arrasada diante de Ivan.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família. Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente.

Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha. Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.