Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela.

Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.