Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela.

Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Foto de Preta e Gilberto Gil
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
Há 26 minutos
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
Há 1 hora
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025