Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)
A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Poliana e Raquel confrontam Odete.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira
Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.
Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa.
Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital.
Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.