Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (06/07)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (06). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 10h05, após o "Globo Rural".

No novo episódio, os convidados são a dupla Bruno & Marrone, que relembram, ao lado do cantor Daniel, momentos marcantes de suas carreiras, e dividem com o público histórias emocionantes das quase quatro décadas de estrada.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (06)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 10h05, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Legenda: Bruno e Marrone compartilham histórias de suas trajetorias de quase quatro décadas Foto: Beatriz Damy / TV Globo

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.