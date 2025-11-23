Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (23/11)?
O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.
A nova temporada do clássico "Show do Milhão" começou em maio deste ano, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.
O quadro é exibido no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. No novo episódio da temporada, a atração continua a receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".
Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (23)?
O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.
