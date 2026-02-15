Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (15/02)?

O quadro "Show do Milhão", do "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, vai ao ar a partir de 19 horas deste domingo (15).

O jogo de perguntas de conhecimentos gerais é formado por cinco de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

O gameshow já recebeu no palco celebridades como Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira e Rafael Infante.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19h no "Programa Silvio Santos", no SBT.