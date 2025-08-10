Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (10/08)?

O clássico "Show do Milhão" voltou em nova temporada desde maio sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No clássico jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido dentro do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, e no quinto episódio da segunda temporada, a atração recebe famosos para disputar o prêmio.

Legenda: Ao todo serão três episódios especiais com famosos Foto: Divulgação / SBT

Blogueirinha, Danilo Gentili, Falcão, Hélio De La Peña, Marcelo Adnet, Marcelo Tas, Maria Clara Gueiros, Nany People e Ratinho irão participar neste domingo (10)

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (10)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.