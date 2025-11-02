Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A apresentadora Patrícia Abravanel
Legenda: O programa é apresentado por Patrícia Abravanel
Foto: Divulgação / SBT

A nova temporada do clássico "Show do Milhão" começou em maio deste ano, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. No novo episódio da temporada, a atração continua a receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".

Veja também

teaser image
Zoeira

Banda CPM 22 cancela show após integrante ser hospitalizado

teaser image
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho participa do Domingão com Huck

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.

Assuntos Relacionados
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
Há 30 minutos
César Tralli de terno preto e gravata azul-escuro, apresentando o Jornal Hoje.
Zoeira

Conheça 7 coberturas marcantes da carreira de César Tralli

Jornalista assume a bancada do Jornal Nacional na segunda-feira (3).

Redação
Há 54 minutos
Mileide Mihaile, com figurino de pedrarias douradas, posa para foto ao lado de Viviane Araújo, que usa vestido de franjas vermelhas.
Zoeira

Mileide Mihaile samba ao lado de Viviane Araújo na Salgueiro

Rainha da Unidos da Tijuca realiza sonho de dançar com a veterana e fala sobre preparação intensa para o Carnaval.

Redação
Há 1 hora
Imagem de apresentações na Dança dos Famosos, para matéria de como Angélica será jurada neste domingo.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (2/11) tem Angélica como jurada

Programa contará com Zeca Pagodinho como atração musical.

Redação
Há 2 horas
Marina Ruy Barbosa caracterizada da personagem com roupa de detenta.
Zoeira

Série 'Tremembé' contratou ex-detentos para trabalhar nos bastidores

Produção do Prime Video sobre crimes famosos contou com egressos do sistema prisional como consultores e figurantes para garantir autenticidade.

Redação
02 de Novembro de 2025
Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'
Zoeira

Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'

Ex-peoa diz que não teve intenção de acertar Tàmires Assis com copo e pede desculpas à banda Pixote pelo tumulto durante o show.

Redação
02 de Novembro de 2025
David Harbour, vestindo roupa preta, e Millie, de vestido branco e segurando uma bolsa de festa.
Zoeira

David Harbour é acusado de conduta imprópria por Millie Bobby Brown, diz jornal

Atriz de “Stranger Things” teria feito denúncias sobre o comportamento do colega antes das gravações da última temporada da série da Netflix.

Redação
02 de Novembro de 2025
William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional
Zoeira

William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional

Apresentador fez a última participação na sexta-feira (31).

Redação
02 de Novembro de 2025
Liam Gallagher xingou fã que jogou sinalizadores durante show do Oasis.
Zoeira

Liam Gallagher repreende fã após sinalizadores em show do Oasis

Cantor chamou de “perturbado” o espectador que lançou sinalizadores na plateia.

Redação
02 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
02 de Novembro de 2025
familia de santa quiteria participa do quadro the wall no domingao com huck.
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho participa do Domingão com Huck

A família é natural de Santa Quitéria e vai participar do 'The Wall".

Redação
02 de Novembro de 2025
Cantor Daniel fazendo café e cantando ao lado da filha mais velha, enquanto a jovem canta e toca violão.
Zoeira

Daniel canta com a filha Lara em edição especial do Viver Sertanejo

A atração vai ao ar neste domingo (2) .

Redação
02 de Novembro de 2025
Apresentadores do Gloro Rural no estúdio.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (2) destaca novas pesquisas envolvendo a mandioca

Programa vai ao ar após o Auto Esporte.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de Serginho Groisman e Ludmilla para matéria sobre altas Horas deste sábado (1º), que terá Ludmilla e Arnaldo Antunes.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (1º) terá Ludmilla e Arnaldo Antunes

Programa irá celebrar a trajetória dos artistas na música.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto dos membros da banda CPM 22.
Zoeira

Banda CPM 22 cancela show após integrante ser hospitalizado

Músicos tranquilizaram fãs e agradeceram compreensão.

Redação
01 de Novembro de 2025
Victor Alexandre participando de 1ª competição como fisiculturista.
Zoeira

Filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez participa da 1ª competição de fisiculturismo

Victor Alexandre, de 22 anos, se preparou por 16 dias para o evento.

Redação
01 de Novembro de 2025
Colagem com três fotos, mostrando o cantor Chris Martin abraçando e tirando fotos com fãs em Belém, no Pará.
Zoeira

Chris Martin, do Coldplay, é flagrado nas ruas de Belém antes do Global Citizen

Vocalista britânico se apresenta neste sábado (1º) no Mangueirão, em evento que abre a programação da COP30.

Redação
01 de Novembro de 2025
Martina de vestido preto e chapeu preto
Zoeira

Após expulsão de Martina, relembre outros peões que deixaram 'A Fazenda'

A participante arremessou um copo durante uma briga e violou as regras do reality show.

Redação
01 de Novembro de 2025
Capturas de tela de conversas engraçadas do balconista de farmácia Diego Capela com clientes.
Zoeira

‘Guri da Farmácia’: balconista viraliza ao compartilhar mensagens curiosas de clientes

Com humor e espontaneidade, Diego Capela soma mais de 219 mil seguidores ao mostrar o lado divertido e também desafiador de quem trabalha no balcão.

Redação
01 de Novembro de 2025
Cristiano Araújo e Marcos Mion em momento descontraído, ambos segurando microfone.
Zoeira

Felipe Araújo lança música inédita no Caldeirão com Mion neste sábado (1°)

A atração também estreia um novo quadro, imprevisível e muito bem-humorado.

Redação
01 de Novembro de 2025