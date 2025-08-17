Diário do Nordeste
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (17/08)

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Apresentadores do Globo Rural
Legenda: O Globo Rural vai ao ar após o Auto Esporte
Foto: Divulgação/TV Globo

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (17), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo, Helen Martins e Cristina Vieira, o programa começa mais cedo, às 7h30, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A edição trará uma entrevista exclusiva com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre as medidas do governo federal para ajudar exportadores atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos

Também irá tirar dúvidas sobre a vida no campo e trazer receitas deliciosas, como de doce de casca de limão galego com queijo, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o Globo Rural hoje (17)?

O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.

 

