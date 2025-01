Que horas começa o BBB 25 nesta segunda (27)? Veja dinâmica prevista

O Big Brother Brasil 25 promete muita confusão entre os brothers na noite desta segunda-feira (27), a partir das 22h25. O programa começa logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar o segundo 'Sincerão'.

No domingo (26), acabaram no paredão as duplas: Edilberto e Raissa, Mateus e Vitória Strada, e Daniele e Diego Hypólito.

Durante a madrugada desta segunda (27), já ocorreram alguns desentendimentos entre os participantes, depois da formação do paredão. No banheiro, Guilherme confirmou estar chateado com Edilberto e Raissa, pelo contragolpe, e revelou que Delma queria votar nos artistas circenses desde o começo.

Que horas começa o BBB?

O BBB terá início às 22h25 desta segunda, na TV Globo, logo após a exibição da novela "Mania de Você". O programa deve ser encerrado por volta das 23h30.

Os telespectadores também poderão acompanhar o reality show por meio do Globoplay, que disponibiliza acesso exclusivo ao sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

