O "Acerte ou Caia" deste domingo (10) começa às 15h45, na TV Record. Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio, que pode chegar a R$ 300 mil.

Mais um grupo de 11 celebridades participa do desafio de perguntas e respostas, mas em uma edição especial de Dia dos Pais. A atração busca testar os famosos em seus conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas.

Quem participa da disputa especial de Dia dos Pais

Duda Nagle, pai da pequena Zoe;

Naldo Benny, que tem Pablo Jorge e Maria Victória como filhos;

Ceará, humorista e pai de Valentina;

Fernando Caruso, ator e comediante, pai de Adama.

Gilliard se apresenta ao lado do filho Sylvio;

Régis Danese divide a disputa com o filho Bruno;

Carlinhos Aguiar compete ao lado de Caíque;

Edy Simões, ex-BBB e artista circense, joga com a filha Raíssa.

A dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael irão disputar individualmente com o pai, Financeiro (Jorge Ferreira), na torcida. Além deles, o influenciador Rezende terá o apoio do pai, o médico Marcos Afonso.

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (10)?

O 'Acerte ou Caia' começa às 15h45. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no Playplus, o streaming da Record.