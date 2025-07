Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (9) vai ao ar às 14:50, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce é operada.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Joyce é operada. Caio não consegue conter as lágrimas. Helena o consola. Carlos interrompe a discussão entre Paula e Sheila. Paula pressiona Carlos a decidir com qual mulher quer ficar. Ele sai, deixando-a sozinha e furiosa. Nasce a filha de Joyce. Caio abraça Helena emocionado. Bruno cumprimenta Caio pelo nascimento de Alice. Daniel avisa que o bebê terá que ficar numa incubadora e que o quadro é muito grave.

Carlos pede desculpas a Sheila pela postura de Paula. Marta e Xavier vão até a casa de Assunção contar sobre o nascimento da Alice. Helena vai ver a neta na incubadora, Assunção chega na hora. Assunção e Helena choram emocionados ao verem Alice. Urbano liga para casa de Helena e Soninha conta para ele o que aconteceu. Joyce acorda e Caio está a seu lado.

Joyce tem uma crise histérica, desconfiada de que a filha morreu. Daniel é ríspido com Joyce e manda que ela se acalme. Mais tranquila, vai ver Alice no berçário. Joyce diz que prefere que Soninha fique com ela no hospital. Helena se sente humilhada. Helena finge não ter ficado magoada com Joyce e vai embora. Sheila decide viajar no feriado de Ano Novo.

Zuleika se prepara para viajar. Paula entrega sua lista de encomendas e Mariana também faz seus pedidos, mas não dá o dinheiro. Joyce telefona para Caio. Helena se arruma para ir ao hospital quando encontra Joyce no quarto, ao lado de Caio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:50, na Rede Globo.