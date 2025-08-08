Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira
Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir.
Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.