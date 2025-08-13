Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Estela conta sua história de vida a Celso.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira

Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia.

Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.

