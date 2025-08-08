Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter. Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego.

Danilo anuncia a demissão de Natara. Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.