Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan.

Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.