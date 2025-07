Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (8) vai ao ar às 18:05, após 'Semifinal: Fluminense x Chelsea'. Nesse capítulo, Ismael liga para Téo e conta tudo sobre Aristides.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Ismael liga para Téo e conta tudo sobre Aristides. Alberto aconselha Otávio a ser menos rude com os filhos. Téo diz que vai sair com amigos e estranha a indiferença de Diná. Agenor conta a Lisa que pediu demissão. O carro que traz a banda de Zeca de um show quebra na estrada. Bia fica encantada com a casa do pai em Itatiaia. Alberto diz a Otávio que a doença se alastrou e não adianta operar.

Guiomar trata mal Raul na frente da família dele. Agenor estranha Carmem não simpatizar com Mauro. Cininha diz aos hóspedes que vai promover a noite da pizza. Téo e Mauro vêem Aristides sozinho no bar e o chamam para sua mesa. Aristides liga para Diná e conta como foi a noite de Téo. Ismael liga para Téo e conta tudo sobre Aristides. Téo briga com Diná e começa a fazer as malas.

Téo decide sair para confirmar o que ouviu no telefonema. Ele vê o detetive na porta do prédio. Téo conta para Raul a última de Diná. Maroca conta a Diná que Patty achou a aliança perdida de Téo. Téo arma uma cilada para pegar Aristides. Raul e Téo fazem perguntas a Aristides e ele, morrendo de medo, acaba entregando Diná. Lisa diz a Carmem que se apaixonou por Téo à primeira vista.

Estela vai para a fazenda de Guiomar. Téo briga com Diná e começa a fazer as malas. O Mascarado leva Dedé e Naná a sua casa. Lá, eles dançam. Téo se tranca no quarto para terminar de arrumar as malas, enquanto Diná tem um ataque histérico do lado de fora. Alexandre fica feliz com o sofrimento de Raul.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 18:05, na Rede Globo.