Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 17:05, após '2 Filhos de Francisco'. Nesse capítulo, Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia. Agenor diz a Cininha que eles poderiam “juntar os trapinhos”. Tibério fica enciumado. Téo vai a Itatiaia e, na hora em que Diná vai assinar a separação, ele não deixa. Alberto tenta convencer Alexandre a parar com a vingança. Alberto conversa com Diná que, assim que terminar a perturbação de Téo, ela poderá assinar a separação. Depois, o médico liga para Otávio, que resolve ir a Itatiaia. Alberto ora por Téo e ele volta ao normal. Alberto tenta convencer Alexandre a parar com a vingança.

Diná assina o documento. Enquanto Andrezza está no hospital ao lado de Guiomar, Raul está no clube com Tainá. Sofia se apronta para o casamento no salão de Fátima. Téo, que seria um dos padrinhos, não vai à cerimônia. Influenciado por Alexandre, Téo rasga a petição assinada por Diná. Ismael dá uma bofetada em Estela. Otávio diz a Téo que ele só poderá ver a filha com dia e hora marcada. Depois conta a Diná que o arquiteto tentou matá-lo. Sofia joga o buquê e Cininha pega.

Otávio se despede de Diná, mas diz que volta no fim de semana. Estela comenta com a irmã que está arrependida da formação rígida que deu a Bia. Patty conta a Estela que Bia está fumando. Estela discute com Ismael, que acaba dando-lhe uma bofetada. Bia chega e fica contra a mãe. Lisa desculpa Téo pela ausência no casamento. Estela manda Bia vir com ela, mas a garota prefere o pai. Alberto contrata Carmem como secretária do consultório. Moradores da pensão se despedem de Sofia e Zeca, que viajam em lua de mel.

Carmem pensa em emprestar o táxi para Agenor dirigir. Depois de não aparecer no casamento de Zeca, Téo vai até a casa de Lisa para lhe dar uma explicação. Ela desculpa o namorado. Otávio pede a Tato para cuidar de Dudu, caso ele falte. Maroca fala mal de Ismael para Bia e manda a garota investigar a verdade. Estela pega um revólver em casa. Estela coloca um revólver na bolsa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.