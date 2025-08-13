Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

Estela coloca o revólver na bolsa e ao sair dá de cara com Alberto.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 17:00, após 'Um Tio Quase Perfeito 2'. Nesse capítulo, Estela coloca o revólver na bolsa e ao sair dá de cara com Alberto.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Estela coloca o revólver na bolsa e ao sair dá de cara com Alberto. Ele diz a Estela que, se ela sair, não a procurará mais. Ela pede ajuda a ele. Raul trata Andrezza com indiferença. Diná e Téo estão diante do juiz para assinarem a separação, mas ele se nega. Bia pergunta ao pai o porquê do entra e sai na casa deles. Mauro apresenta uma amiga a Raul, numa boate. Lisa diz a Agenor que casará com Téo de qualquer jeito. A pedido de Tato, Diná vai almoçar na casa de Otávio.

Ele diz a Diná que fará uma longa viagem. Otávio pede a ela que cuide dos filhos dele na sua ausência. E diz a ela que gostaria de levá-la. Otávio diz que só vai partir para a “viagem” se for com Diná. Diná conta a Alberto. Mauro liga para Carmem, mas ela se recusa a falar com ele. Influenciado por Alexandre, Téo xinga Agenor. Alberto e Josefa marcam um trabalho de desobsessão do espírito de Alexandre. Fátima e Cininha seguem Tibério até a casa do Mascarado. Otávio diz a Alberto que só quer partir para sua “viagem” se for com Diná.

Alberto diz a Otávio que ele terá que fazer a viagem sozinho. Cininha descobre que Tibério tem uma relação forte com o Mascarado. Johnny começa a paquerar Bia. Depois, a garota chama Tato para ir a um “pega”. Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho. Diná recebe um telefonema sobre Bia Otávio recebe uma ligação da delegacia de Itatiaia, dizendo que Tato foi preso num “pega”. O juiz de menores dá uma bronca em Bia, depois a libera.

Em casa, ela pergunta para Ismael porque ele não foi buscá-la. Ismael diz que ela precisa ser menos dependente. Andrezza desconfia das saídas frequentes de Raul. Diná e Otávio passam a noite juntos e ele garante já ter vivido aquilo em épocas passadas. Alberto briga com Estela por deixar Téo sair com Patty. Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.

