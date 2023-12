Quando saem os próximos episódios de 'Percy Jackson'? Veja onde assistir

Esperado por muitos fãs, “Percy Jackson e os Olimpianos” finalmente estreou na Disney+. Ao todo, serão oito episódios da série, que serão lançados semanalmente, até 2024, toda terça, às 23h.

Com um pouco de aventura e muita fantasia, a produção é derivada da saga literária de Rick Riordan. No elenco, estão presentes Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), personagens principais da obra. Veja abaixo o cronograma esperado para o lançamento dos episódios.

Episódio 1 – Já disponível

Episódio 2 – Já disponível

Episódio 3 – 26 de dezembro

Episódio 4 – 2 de janeiro

Episódio 5 – 9 de janeiro

Episódio 6 – 16 de janeiro

Episódio 7 – 23 de janeiro

Episódio 8 – 30 de janeiro

Alerta de spoiler

Durante um encontro dos envolvidos na série, no painel do podcast Happy Sad Confused, o autor dos livros, Rick Riordan, revelou o momento em que está animado para mostrar ao público: o confronto de Percy Jackson com Ares, o deus da guerra.

“Eu amo o episódio cinco, aquele em que conhecemos Ares”, disse Rick Riordan. “É um ótimo episódio, todos vocês três [elenco] tem ótimas partes nele. Quer dizer, em toda a série, mas esse particularmente se destaca na minha mente, é um ótimo episódio. E é um que nunca vimos adaptado antes”, completou.

Em 2022, Walker Scobell, interprete de Percy Jackson, também falou sobre a sua empolgação com a cena. “Essa deve ser a luta mais legal de toda a série [de livros]. Quando me escalaram, meu primeiro pensamento foi ‘lutar com Ares!’. Estou muito animado para filmar”, disse.

Mais detalhes dos bastidores não foram revelados, no entanto, os leitores do livro “Percy Jackson e o Ladrão de Raios” já estão dando um spoiler do que vem aí.

Na literatura, Percy entra em confronto com Ares após descobrir que ele roubou o Raio Mestre de Zeus. Apesar de ser jovem, o semideus não se intimida com o deus da guerra, e como um verdadeiro filho de Poseidon, usa a força da água e sua espada para derrotar o inimigo.