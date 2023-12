Por onde anda Renée de Vielmond, a Ana Luísa de Paraíso Tropical? Veja como está a atriz

A atriz Renée de Vielmond, atriz que deu vida à personagem Ana Luísa na novela 'Paraíso Tropical', de 2007, voltou a ser assunto nas redes sociais após a reprise da novela no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Na trama, ela interpreta a esposa de Antenor (Tony Ramos) e é uma mulher traumatizada pela morte do filho.

Acontece que a personagem de Renée nem passaria tanto tempo no ar. O público se comoveu tanto com o drama da mulher enganada que ela até chegou a sair na metade da história, mas retornou na reta final.

Um dos recordes de audiência na novela ocorreu quando Ana Luísa (Renée de Vielmond) flagrou o marido com a amiga Fabiana (Maria Fernanda Cândido) na cama e logo depois do caso passou a viver um romance com Lucas (Rodrigo Veronese).

História na TV

Renée foi uma das principais estrelas da Rede Globo entre as décadas de 1970 e 1980. Anos depois, as participações em tramas da emissora passaram a ser menos frequentes.

Após oito anos longe das telinhas, a atriz retornou para o sucesso em 'Paraíso Tropical', mas depois sumiu novamente, ainda que tenha recebido uma série de convites para integrar elencos globais.

Legenda: Renée de Vielmond afirmou que se aposentou de vez dos trabalhos na TV Foto: arquivo pessoal

Atualmente, a artista tem 70 anos e, em entrevista concedida por ela em 2014, com a morte do ex-marido José Wilker, a artista falou sobre a carreira. Os dois foram casados entre 1976 e 1984, e se conheceram durante a primeira versão da novela 'Anjo Mau'.

Em conversa com Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo, ela contou que cuidava do acervo do ex-marido e estava se dedicando aos estudos de História.

"Recebo inúmeros convites, mas nem sempre são personagens para os quais eu me sinta adequada e, além disso, trabalhar em TV exige suportar o ritmo industrial", reforçou na época. Em 2018, ela revelou que "encerrou o primeiro ato da vida" quando se aposentou e, agora, tem vivido o segundo ato.