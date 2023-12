Quem foi eliminado do Masterchef+? Veja como foi o programa e quem garantiu vaga na final

Apesar de terem ido longe na competição, os participantes Claudio e Suyan não conseguiram chegar à final do MasterChef+, despedindo-se do programa da Band nessa terça-feira (19). Elogiados pelos chefs, Cida, Mônica, Eduardo e Maria do Carmo disputarão a final do programa.

Em entrevista ao site da BandTV, Claudio refletiu sobre a jornada na atração: "Eu tinha receio da pressão, da correria e, de fato, só quem participa sabe o quanto é corrido, o quanto é tenso o negócio. Não é fácil não. É uma competição séria, é uma competição difícil, mas é muito gratificante participar disso".

Para Suyan, o ponto alto do programa foi a oportunidade de sair da “zona de conforto”. “Foi uma experiência fora de tudo que eu poderia pensar, foi muito interessante. Trouxe uma riqueza para mim grande de ver que, com 63 anos, a gente pode fazer coisas fora da nossa zona de conforto”, contou a cozinheira.

PROVAS DO PROGRAMA

Em clima de reta final, o episódio começou com uma prova em que os participantes tiveram que sortear carnes exóticas para cozinhar: Maria do Carmo ficou com a enguia, Eduardo pegou o jacaré, Cida tirou rã e Monica conquistou siri-mole. Já os eliminados da noite, Claudio e Suyan, conquistaram avestruz e coelho, respectivamente.

No desafio, os destaques foram a rã empanada com molho de limão, apresentada por Cida, e a enguia enrolada em folhas de alface, de Maria do Carmo. Muito elogiadas, as competidoras subiram ao mezanino.

Os outros participantes tiveram que produzir um bolo recheado para a prova de eliminação. Nesta etapa, Monica e Eduardo levaram a melhor, conquistando seus lugares na final. O desafio, no entanto, pôs fim à participação de Claudio e Suyan, que enfrentaram dificuldades durante a realização das tarefas.

O troféu do MasterChef+ será disputado em duplas: Cida e Monica contra Eduardo e Maria do Carmo.