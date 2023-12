Pai de André Luiz Frambach faz post sobre falta de afeto e crença após casamento do filho

Paulo Henrique Frambach, pai do ator André Luiz Frambach, fez postagens sobre crenças e falta de afeto em seu Instagram, dias depois do casamento secreto do filho com a atriz Larissa Manoela, que aconteceu domingo (17).

“Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas”, escreveu ele, citando a frase de José Saramago.

Em seguida, ele publicou: “O Ministério da Paixão adverte: a falta de afeto pode causar ranço”.

Ataque

Em agosto desse ano, vazaram prints de uma conversa de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, em que ela ataca a família Frambach por suas crenças. Após ser convidada pela filha para passar a ceia de Natal com a família do então namorado, Silvana, que é católica, escreveu: “Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”.